У Києві - розбійний напад на обмінник
11:25, 06 квітня 2011Суспільство
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Ввели план «Перехоплення»
У Києві сьогодні о 09.35 чоловік в масці та камуфляжній формі скоїв розбійний напад на пункт обміну валют на вул. Ш.Руставелі, 17.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.
Після цього грабіжник зник на автомобілі ДЕУ-Ланос білого кольору, номерний знак 434-48 КТ.
У Києві введено план «Перехоплення».
Столична ДАІ звертається до свідків події з проханням надати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).
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