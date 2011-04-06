У Києві - розбійний напад на обмінник

11:25, 06 квітня 2011
Суспільство
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 Ввели план «Перехоплення»

У Києві сьогодні о 09.35 чоловік в масці та камуфляжній формі скоїв розбійний напад на пункт обміну валют на вул. Ш.Руставелі, 17.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Після цього грабіжник зник на автомобілі ДЕУ-Ланос білого кольору, номерний знак 434-48 КТ.

У Києві введено план «Перехоплення».

Столична ДАІ звертається до свідків події з проханням надати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).

 

 

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