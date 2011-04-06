Євро на міжбанку добралось до 11,40

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9750/7,9790, на 12:00 ціни впали до 7,9705/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2826/0,2829, на 12:00 звузився спред - 0,2825/0,2827.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 28,1925 (-0,1575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4288/1,4290, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 11,3920/11,3995, на 12:00 котирування склали 11,3875/11,4000.