Погода на Благовіщення

Завтра, 7 квітня, на території України очікуються дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті подекуди з грозою.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, без опадів буде лише вночі у південній та східній частині України.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях та Криму пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на заході до 18°; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, дощ (вночі невеликий). Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.