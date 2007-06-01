Мороз і Янукович заявляють, що розвал коаліції для них - не питання

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляють, що питання про розвал коаліції не стоїть на порядку денному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали журналістам.

Зокрема, О.МОРОЗ зауважив, що «чутки ці перебільшені».

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «є емоційні виступи деяких народних депутатів, деяких членів коаліції», які не задоволені тими рішеннями, що приймаються.

За його словами, «живі люди реагують емоційно».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «це питання не стоїть на порядку денному», і підтримав О.МОРОЗА у тому, що чутки про розвал коаліції є перебільшеними.