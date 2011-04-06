Експерт не вірить, що селяни відразу побіжать продавати землю

Підвищення нормативної оцінки землі не вплине на її ринкову вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, нормативна оцінка землі не вплине на її ринкову вартість.

«Якщо з 1 січня 2012 року відкривається ринок земель сільськогосподарського призначення, земля більше 5-6 тис. грн. купуватися не буде. У нас буде дуже велика пропозиція й не дуже великий попит на цю землю. Нормативна оцінка у нас буде приблизно 22 тис. грн., а ринкова ціна буде 5-6 тис. грн.», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, в першу чергу підвищення нормативної оцінки необхідне для підвищення орендної плати за землю. «Якщо людина на сьогодні отримує 300-350 грн. за 1 га орендної плати, а після того, як введемо нормативну оцінку землі, - 700 грн. Я думаю, що більшість не побіжить продавати. Головне - нам треба мінімізувати наслідки введення в дію закону про ринок землі - щоб люди не побігли продавати землю», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

На його думку, для того, щоб Державний земельний фонд зміг викупити у селян, бажаючих продати, їхню землю, йому необхідно додатково виділяти близько 5 млрд. грн. протягом трьох років. «Щоб задовольнити коштами ринок, потрібно не більше 5 млрд. грн. щороку. Через три роки продаж земель сільськогосподарського призначення становитиме 1-2%», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України розраховує на введення збільшеної в два рази нормативної грошової оцінки землі максимум із 1 червня 2012 року.

За даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ниви, орендна плата за 1 га ниви – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу - близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.