Експерт не вірить, що селяни відразу побіжать продавати землю
Нормативна оцінка на ринок не вплине?
Підвищення нормативної оцінки землі не вплине на її ринкову вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.
За його словами, нормативна оцінка землі не вплине на її ринкову вартість.
«Якщо з 1 січня 2012 року відкривається ринок земель сільськогосподарського призначення, земля більше 5-6 тис. грн. купуватися не буде. У нас буде дуже велика пропозиція й не дуже великий попит на цю землю. Нормативна оцінка у нас буде приблизно 22 тис. грн., а ринкова ціна буде 5-6 тис. грн.», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.
За його словами, в першу чергу підвищення нормативної оцінки необхідне для підвищення орендної плати за землю. «Якщо людина на сьогодні отримує 300-350 грн. за 1 га орендної плати, а після того, як введемо нормативну оцінку землі, - 700 грн. Я думаю, що більшість не побіжить продавати. Головне - нам треба мінімізувати наслідки введення в дію закону про ринок землі - щоб люди не побігли продавати землю», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.
На його думку, для того, щоб Державний земельний фонд зміг викупити у селян, бажаючих продати, їхню землю, йому необхідно додатково виділяти близько 5 млрд. грн. протягом трьох років. «Щоб задовольнити коштами ринок, потрібно не більше 5 млрд. грн. щороку. Через три роки продаж земель сільськогосподарського призначення становитиме 1-2%», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.
Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України розраховує на введення збільшеної в два рази нормативної грошової оцінки землі максимум із 1 червня 2012 року.
За даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ниви, орендна плата за 1 га ниви – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу - близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.