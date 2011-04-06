Міліціонер переписав на себе квартири підопічних алкоголіків

В Одесі до кримінальної відповідальності притягується колишній міліціонер, який незаконно заволодів двома квартирами громадян.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, встановлено, що колишній оперуповноважений Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Одеській області впродовж 2010-2011 років, перевищуючи повноваження працівника міліції, з використанням підроблених документів, у групі осіб, незаконно заволодів двома квартирами мешканців міста, які зловживали алкогольними напоями.

Крім того, екс-міліціонеру інкримінується зловживання службовим становищем, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів.

Наразі досудовим слідством вживаються заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності затриманого.