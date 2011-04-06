Невідомі знову облили фарбою синагогу в Сумах

У Сумах невідомі зловмисники кинули лампочки з чорною фарбою у будівлю синагоги - «Єврейського будинку», розташованого у центрі міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова сумської єврейської громади Олександр ГОРОН, за п`ять років існування «Єврейського будинку», де розташовані єврейська громада, благодійний центр, недільна школа та інші єврейські організації, будівлю осквернили вже вп`яте.

Сліди від попереднього акту вандалізму від червоної фарби, вчиненого три місяці тому, видно під свіжими чорними плямами.

На даний час розшуком зловмисників займається Зарічний районний у м. Суми відділ УМВС України у Сумській області.

«Хто осквернив синагогу, в жодному з п`яти випадків не встановлено. Ми маємо свої міркування, хто б це міг зробити, але висловлювати їх не маємо права, поки правоохоронні органи не підтвердять або не спростують наші припущення. Єдине, що можу з упевненістю сказати – це не дрібні п`яні хулігани, які приготували дві лампочки з фарбою, як встановив міліційний експерт, і прийшли вночі спеціально до будівлі синагоги, щоб розбити ці лампочки. За цими нелюдями хтось стоїть, хтось їм платить. В кращому випадку, це просто побутовий антисемітизм і неприязнь до євреїв. У гіршому – це ідеологія, це політика», - вважає О.ГОРОН.