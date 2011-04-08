Янукович вимагає відмінити нічні поїзди

Президент України Віктор Янукович хоче до 2016 року відмінити нічні поїзди на внутрішніх рейсах України, розповів віце-прем`єр Борис Колесников: "Завдання стоїть: у 2016 році в Україні не повинно залишитися так званих нічних потягів, з оцими наволочками і всім іншим, крім потягів, що йдуть транзитом", - цитує сайт LB.ua.

Віце-прем`єр уточнив, що поставлене Януковичем завдання полягає в тому, щоб можна було потрапити в будь-який кінець України за час від 4 до 6 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час круглого столу з питань туризму віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ви знаєте, ми купили 10 швидкісних потягів «Хюндай». Ми також готові розглянути придбання ще 25-30 потягів. Я хочу сказати, що в 2016 р. в Україні не повинно залишитися нічних потягів, окрім тих, які йдуть через Україну транзитом», - сказав він.

Як уточнив він у коментарі УНІАН після засідання, планується купити швидкісні потяги саме виробництва «Хюндай», при цьому йдеться про локалізацію їх виробництва в Україні.

«Ми покладаємо сподівання на «Хюндай», і ми ведемо переговори щодо локалізації виробництва «Хюндай» в Україні», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, «Хюндай» може налагодити виробництво потягів в Україні дешевше, ніж у Південній Кореї.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією "Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Відповідно до контракту, 6 електропоїздів будуть поставлені до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Потяги будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.