7-річний хлопчик загинув під обвалом стіни
02:34, 08 квітня 2011Суспільство
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Трагедія на Житомирщині
У селі Жовтнівка Володарсько-Волинського району Житомирської області під обвалом стіни загинув 7-річний хлопчик.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, обвал стався 5 квітня у приміщенні розташованої на околиці села непрацюючої ферми.
Проводиться перевірка.
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