7-річний хлопчик загинув під обвалом стіни

Трагедія на Житомирщині

У селі Жовтнівка Володарсько-Волинського району Житомирської області під обвалом стіни загинув 7-річний хлопчик. Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ. За його словами, обвал стався 5 квітня у приміщенні розташованої на околиці села непрацюючої ферми. Проводиться перевірка.

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