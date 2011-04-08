7-річний хлопчик загинув під обвалом стіни

02:34, 08 квітня 2011
Суспільство
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Трагедія на Житомирщині

У селі Жовтнівка Володарсько-Волинського району Житомирської області під обвалом стіни загинув 7-річний хлопчик.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, обвал стався 5 квітня у приміщенні розташованої на околиці села непрацюючої ферми.

Проводиться перевірка.

 

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