Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає ліквідувати алкогольну моду в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час наради «Стан та проблеми реалізації норм закону щодо обмеження споживання і продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів», яка проходила у парламенті,

Як відомо, у лютому минулого року набув чинності Закон № 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв». Даним законом було внесено у категорію алкогольних напоїв слабоалкогольні напої та пиво. Закон розширив обмеження щодо їхнього продажу та споживання, зокрема, заборонив продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у торгових автоматах; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту тощо. Окрім того, законом була введена заборона на продаж слабоалкогольних напоїв особам до 18 років. Також закон заборонив вживання алкогольних напоїв у громадських місцях, зокрема, дитячих та спортивних майданчиках, парках, скверах, закладах охорони здоров`я, навчальних та освітньо-виховних закладах, громадському транспорті, підземних переходах, закладах культури, ліфтах, таксофонах тощо.

Ініціатор наради М.ТОМЕНКО назвав її проведення своєчасним, оскільки цілком очевидно, що з настанням реальної весни та по завершенню посту у геометричній прогресії зросте кількість вживання алкогольних напоїв.

За його словами, для того, щоб підготуватися до нового алкогольного сезону, треба провести відповідну просвітницьку роботу і знати діючі обмежувальні норми закону.

М.ТОМЕНКО наголосив, що на сьогоднішню нараду недаремно запрошені народні депутати, керівництво Міністерства внутрішніх справ, Державної служби технічного регулювання, Державної служби молоді та спорту, мери міст і представники органів місцевого самоврядування, громадські організації, представники ЗМІ тощо.

«Нам варто поінформувати передовсім продавців та молодих людей про те, що в Україні діє законодавство, яке забороняє продавати алкогольні напої молодим людям до 18 років, а також забороняє розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях», - сказав він.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернув увагу присутніх на нараді міських голів та представників органів місцевого самоврядування на норму закону, згідно з якою на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і куріння тютюнових виробів.

М.ТОМЕНКО висловив жаль, що поки що нема відчуття, що «держава розуміє значимість нинішньої алкогольної моди, яка щоденно пропагується по телебаченню, на жаль, і відомими людьми в різного роду програмах».

Віце-спікер нагадав, що на сьогодні в Україні тривалість життя складає 68 років. Тривалість життя жінок – 74,3 роки (відставання від країн ЄС в середньому на 5-9 років), чоловіків – 62,5 (відставання 9-12 років), а коефіцієнт дитячої смертності у два з половиною рази вищий, ніж у європейських країнах.

Заступник голови парламенту закликав усіх разом боротися за здоров’я нації та здоров’я молодих людей. Він ще раз наголосив, що треба не лише виконувати норми закону, а й «зробити все, щоб ліквідувати алкогольну моду в Україні».