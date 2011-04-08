На Донеччині різко збільшилася кількість «анонімних терористів»

У Донецькій області за січень-березень до міліції надійшло 13 неправдивих повідомлень про замінування об'єктів, що майже втричі більше, ніж за весь минулий 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Таке значне збільшення неправдивих телефонних повідомлень, на його думку, було спровоковане тими вибухами, які сталися у місті Макіївка 20 січня нинішнього року.

«Вважаю, що саме цей факт – вибух у місті Макіївка – спровокував і низку анонімних дзвінків, які надійшли до міліції на території усієї Донецької області. Подивіться самі: якщо за весь минулий рік було зареєстровано 5 таких телефонних дзвінків, то вже за перший квартал цього року нам надійшло 13 таких анонімних повідомлень», - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що «70% усіх анонімних повідомлень, що надійшли до органів внутрішніх справ, розкриті, три кримінальні справи вже передано до суду».

М.КУП’ЯНСЬКИЙ підкреслив, що через кожний з цих злочинних випадків від виконання своїх безпосередніх обов'язків відволікаються не лише правоохоронні органи, а й лікарі, фахівці МНС.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня у Макіївці сталися два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу в адміністративне будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". У результаті обох вибухів ніхто не постраждав.

Неподалік від одного з місць вибуху було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці» (за даними ЗМІ, організатори вибухів вимагали 4 млн. євро). У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі загрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки буде скоєно ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт), і було затримано двох осіб.

Сьогодні, 7 квітня, прес-центр СБУ повідомив, що слідчий відділ Управління СБУ в Донецькій області завершив розслідування кримінальної справи за фактом вибухів 20 січня у Макіївці і направив матеріали справи до прокуратуру Донецької області для затвердження обвинувального висновку з метою подальшої передачі в суд.

У ході розслідування пред'явлене звинувачення двом жителям Донецької області, які завершили ознайомлення з матеріалами справи.