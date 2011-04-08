Скандальне будівництво біля метро «Театральна» продовжується

Будівництво торговельно-офісного центру на перетині вул. Богдана Хмельницького і Пушкінської біля станції метро «Театральна» продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні робітники продовжують працювати на цьому об’єкті. Вони, зокрема, кладуть цегляні блоки, виконують зварювальні роботи. Працює великий будівельний кран та лебідка.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 квітня, на даному об’єкті проводилися роботи нібито з демонтажу цього незавершеного будівництва.

Довідка УНІАН. Уже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року і продовжується цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабінет міністрів України докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро «Театральна» у Києві.

7 лютого голова КМДА Олександр ПОПОВ обіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» має бути зупинено до 9 лютого.

17 березня на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що хмарочосам не місце в історичних центрах Києва, Львова, Чернівців та тих міст, де їхнє спорудження руйнує історичне середовище.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.