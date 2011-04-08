Євро на міжбанку підбирається до 11,5

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9660/7,9720, на 12:00 ціни знизилися до 7,9640/7,9675 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2834/0,2837, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2835/0,2838. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 28,0550 (-0,2200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4407/1,4409, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,4735/11,4835, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4660/11,4770.