Янукович відвідає Львівщину

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у понеділок, 11 квітня, перебуватиме з робочою поїздкою на Львівщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, Президент ознайомиться з ходом підготовки об’єктів державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Також В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва стадіону у Львові.

Цього ж дня під головуванням Президента відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022».