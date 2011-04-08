Янукович відвідає Львівщину
23:48, 08 квітня 2011Суспільство
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У контексті Національного проекту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у понеділок, 11 квітня, перебуватиме з робочою поїздкою на Львівщині.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Зокрема, Президент ознайомиться з ходом підготовки об’єктів державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Також В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва стадіону у Львові.
Цього ж дня під головуванням Президента відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022».
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