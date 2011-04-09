Призначено прокурора Вінниччини

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА своїм наказом призначив прокурором Вінницької області Олександра МРИХІНА, який до цього працював першим заступником прокурора Одеської області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України зазначивши, що колишнього прокурора Вінницької області звільнено у зв’язку із закінченням 5-річного терміну перебування на посаді.

Загальний стаж роботи В.МРИХІНА в органах прокуратури становить 18 років.