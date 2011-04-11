У державну власність повернуто 150 га заповідних земель

За втручання органів прокуратури цього року у державну власність повернуто 150 гектарів земель заповідного фонду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у ході проведених у 2011 році перевірок додержання вимог законодавства при використанні земель заповідного та іншого природоохоронного призначення прокурорами порушено 9 кримінальних справ, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності притягнуто 31 службову особу місцевих органів державної влади та самоврядування.

Попереджено незаконне надання заповідних земель загальною площею майже 500 га, стягнуто 250 тис. грн. збитків, завданих державі неправомірними діями інших осіб.

У провадженні судів перебувають позови прокурорів про повернення ще 775 га земель та відшкодування завданих державі збитків на суму 1,6 млн. грн., а також про приведення у відповідність до вимог закону режиму використання заповідних земель площею понад 49 тис. га. До судів вищих інстанцій прокурорами оскаржено 43 судових рішень, на підставі яких із природно-заповідного фонду вибуло майже 6,6 тис. га земель.