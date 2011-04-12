Україна зацікавлена у найшвидшій добудові крейсера «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ у Києві.

«Хотів би підтвердити зацікавленість України у добудові найближчим часом і реалізації ракетного крейсера «Україна», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що українська сторона готова забезпечити необхідний технічний і експертний супровід цього проекту.

Він попросив В.ПУТІНА поінформувати українську сторону про позицію Російської Федерації щодо цього проекту.

Довідка УНІАН. Ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” у Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР, і спущений на воду у серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році був укладений новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Кажучи про перспективи співпраці у сфері суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», що знаходиться у Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Верховна Рада 6 липня скасувала постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося у пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова і приймання ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, щоб крейсер носив назву “Україна”.

27 лютого 2011 року міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив, що Росія чекає прийнятної пропозиції з боку України щодо умов придбання РФ ракетного крейсера.