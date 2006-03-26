Голова ЦВК подав першу статистику виборів
До виборчих списків внесено 37 млн. 57 тис. 567 осіб...
До виборчих списків внесено 37 мільйонів 57 тисяч 567 виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.
Він зазначив, що з них 396 тис. 836 осіб голосуватимуть за кордоном.
За словами голови ЦВК, загалом утворено 34 тис. 41 виборчу дільницю, з них в Україні - 33 тис. 925. Як зазначив Я.ДАВИДОВИЧ, ця цифра уточнена, оскільки декілька кораблів не вийшли в плавання і виборчі дільниці на їх борту ліквідовано.
Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що за попередніми даними на виборчих дільницях працює 529 тис. 620 членів комісій. Він зауважив, що ця інформація надійшла з 222 виборчих округів.
Голова ЦВК також зауважив, що інформація з виборчих округів №5, №16, №197 ще не надійшла до ЦВК.
Я.ДАВИДОВИЧ наголосив, що такої кількості членів виборчих комісій достатньо для проведення голосування.
«Це нормальна кількість осіб, яка здатна організувати виборчих процес», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.
Він пообіцяв, що на подальших брифінгах оприлюднить інформацію щодо кількості членів виборчих комісій в різних регіонах України.