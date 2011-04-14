МНС Севастополя просить утриматися від морських прогулянок

З огляду на прогнозоване погіршення погодних умов управління МНС у Севастополі просить власників маломірних суден в найближчі дні утриматися від морських прогулянок, жителям міста рекомендовано «якомога рідше виходити на вулицю» і не залишати на балконах речі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС в Севастополі з посиланням на Севастопольську гідрометеорологічну обсерваторію МНС.

Так, завтра, 15 квітня очікується хмарність, дощ, часом сильний, гроза. Вітер південно-західний, 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі і вдень - 8-10 градусів тепла.

16 квітня також хмарно, з проясненнями. Вночі - дощі, удень - невеликий дощ. Вітер північно-західний 9 - 14 м/с, уночі 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8 - 10 тепла.

17 квітня очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі 3 - 5 градусів тепла, удень 9 - 11 градусів тепла.

У зв`язку з прогнозованою зміною погодних умов у МНС Севастополя радять водіям бути максимально обережними за кермом автомобілів і обмежити кількість виїздів, відмовитися від далеких поїздок, а автомобілі не ставити під деревами і рекламними конструкціями.