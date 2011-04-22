Глава УПЦ МП Володимир: риторика Київського патріархату політизується

Діалог з Українською православною церквою Київського патріархату має проходити виключно на основі Євангелія, традицій і канонів Православної церкви. Про це в інтерв'ю газеті "Известия" заявив Предстоятель Української православної церкви МП митрополит Київський і всієї України Володимир.

"На жаль, риторика керівників так званого Київського патріархату знову сильно політизувалася. Ми почули невиправдані і нічим непідтверджені докори на нашу адресу, і на адресу нової української влади. Діалог можна вести тільки тоді, коли немає необгрунтованих звинувачень і попередніх умов. Той, хто відпав від церковної єдності, може повернутися, але не повинен дорікати або вимагати чогось від того, хто цю єдність зберіг.", - відповів митрополит на запитання про те, як іде діалог з Українською православною церквою Київського патріархату.

"Ми неодноразово заявляли і готові повторити, що для нас єдність Православ'я в Україні важливіша за його статус. Ми заявили і про те, що повернення з розколу не повинне бути принизливим для тих, хто повертається. Що діалог повинен проходити виключно на основі Євангелія, традицій і канонів Православної церкви. А у відповідь, на жаль, знову чуємо політичні міркування", - уклав глава УПЦ МП.