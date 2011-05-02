У Китаї заборонено палити в громадських місцях
03:29, 02 травня 2011Суспільство
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У ресторанах, театрах, на вокзалах
У Китаї з 1 травня набула чинності заборона на паління в громадських місцях.
Влада країни, де, за останніми даними, живуть до третини всіх курців у світі, пішли на цей крок з огляду на зростання смертності від захворювань, пов`язаних з палінням. Щороку в Китаї від них вмирає близько мільйона осіб, повідомляє Радіо Свобода.
За новими правилами, заборонено палити, зокрема, в ресторанах, театрах, залізничних станціях - але не на робочому місці.
Прихильники жорстких заходів критикують закон за те, що він не встановлює чітких санкцій за порушення заборони.
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