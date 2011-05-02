У Китаї заборонено палити в громадських місцях

У Китаї з 1 травня набула чинності заборона на паління в громадських місцях.

Влада країни, де, за останніми даними, живуть до третини всіх курців у світі, пішли на цей крок з огляду на зростання смертності від захворювань, пов`язаних з палінням. Щороку в Китаї від них вмирає близько мільйона осіб, повідомляє Радіо Свобода.

За новими правилами, заборонено палити, зокрема, в ресторанах, театрах, залізничних станціях - але не на робочому місці.

Прихильники жорстких заходів критикують закон за те, що він не встановлює чітких санкцій за порушення заборони.