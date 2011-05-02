П'яний погрожував висадити пансіонат у Ялті

У Ялті в ніч на 2 травня затриманий чоловік з ознаками алкогольного сп`яніння, який погрожував висадити газовий балон у пансіонаті «Прибережний».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Бійці МНС і медики «швидкої допомоги» після прибуття на місце події встановили, що на пагорбі біля корпусу №8 знаходиться житель Ялти. Біля нього знайдені газовий балон обсягом 40 літрів, ганчірка і пляшка вина.

Чоловік доставлений у міліцію. Ведеться слідство.