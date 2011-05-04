На Прикарпатті 9 травня вивісять державні прапори

На Прикарпатті 9 травня висітимуть державні прапори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, відповідаючи на запитання журналістів про те, що святкуватимуть у регіоні 9 травня – День Перемоги чи День пам’яті.

«День пам’яті у нашій області і в Україні буде 22 червня, коли буде 70 років початку Другої світової війни, - наголосив голова ОДА. – Ця війна розпочалася 1 вересня зі спільної окупації Польщі німецькими і радянськими військами. Так гласить європейська історія. Радянська історія говорить, що початок бере 22 червня, коли німці напали на Україну як складову СРСР».

За словами М.ВИШИВАНЮКА, на День Перемоги будуть вивішені прапори, які «чітко визначені у Конституції України: що, де і коли вивішується. Я буду дотримуватись Конституції». «У нашій області будуть вивішені згідно з Конституцією державні прапори України, - наголосив губернатор. –Так говорить Конституція».

Він нагадав, що «основним, базовим документом» є закон, ухвалений ще у 2000 році. «А там записано, що фронтовики, учасники війни можуть приходити на урочистості з атрибутикою часів Другої світової війни, - зауважив М.ВИШИВАНЮК. – І не потрібно плутати атрибутику з червоними прапорами. І якщо хтось прийде на парад, мітинг, який буде традиційно 9 травня біля Вічного вогню, з військовою атрибутикою, то ніхто нічого нікому робити не буде і не повинен. А спеціальної команди вивішувати по області червоні прапори ніхто не давав, і, принаймні, давати не буде».

У свою чергу голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ уточнив, що у законі «немає жодного слова про імперативний наказ обов’язковості вивішування прапорів». «У законі є роз’яснення, в якому порядку вони (прапори) можуть бути використані, але не зобов’язані», - додав О.СИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення заборонити на території регіону вивішувати червоні прапори 9 травня.