У Києві викинули на вулицю одну з найстаріших галерей «Грифон»

Голова Комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що одна з найстаріших галерей столиці „Грифон” змушена була скасувати заплановані на День Києва гучні святкування у зв’язку з припинення свого існування.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби депутата міськради.

Зі свого боку директор “Грифону” Микола ОВЧІННІКОВ повідомив, що приміщення галереї продали на аукціоні за рішенням Шевченківської райради.

“Як і у випадку з „Сяйвом”, ми навіть не здогадувалися, що наше приміщення нам більше не належить”, - підкреслив він.

За інформацією М.ОВЧІННІКОВА, новим власником є іноземець, який планує на місці галереї розмістити туристичну фірму.

„З мапи Києва все активніше зникають заклади культури, музеї, галереї. З приходом нової команди, на жаль, цей процес не зупинився. Протягом останнього півроку на вул. Костьольній, яка є пам’яткою культури, знищено півдесятка галерей. Вона, зрештою, перетворилася на пересічну вуличку”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

М.ОВЧІННІКОВ заявив, що у квітні сталося рейдерське захоплення прямо в робочий час (як це сталося і з книгарнею „Сяйво”), коли працювала виставка.

„Зайшла група з 10 осіб з новим власником, з представниками ЖЕКу та новими документами. Сказали, щоб через 2 години ми звільнити приміщення. Коли нас виселяли, взяли під охорону всі культурні цінності. І вже за кілька днів їх викинули під під’їзд будинку, де я живу. Уявіть собі, що могло би статися, якби мене не було вдома”, - розповів директор галереї.

За його словами, в галереї знаходилася велика кількість мистецьких робіт більше 100 художників. Деякі керамічні роботи та скло на рамах окремих картин розбилися.

„Ми живемо цією галереєю. Для нас це смертельна ситуація. Наразі звертаємося до мера Києва, Президента України, усіх правових структур зберегти галерею та не відбирати культурне місце столиці”, - наголосив М.ОВЧІННІКОВ.

„Влада всіх рівнів заплющує очі на перетворення Києва на другорядне провінційне місто”, - констатує О.БРИГИНЕЦЬ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби депутата, активісти і захисники галереї готують серію акцій протесту і сподіваються завдяки зусиллям громади повернути приміщення галереї по вул. Костьольній, 6.