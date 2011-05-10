У Кременчуку відкрили пам'ятник загиблим військовим льотчикам

У Кременчуку Полтавської області відкрили пам`ятник загиблим військовим льотчикам.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлено Біля музею авіації і космонавтики.

Пам`ятник є гранітною глибою, на якій встановлена меморіальна дошка з написом: «Житимемо! На згадку про кременчужан, які не повернулися з бойових вильотів, і льотчиків, які загинули при обороні і звільненні Кременчука в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.». Під дошкою встановлені лопаті літака.