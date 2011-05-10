У Сімферополі затримали росіянина, який убив місцевого жителя

8 травня в Сімферополі співробітники підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» за гарячими слідами затримали іноземця, підозрюваного в скоєнні вбивства місцевого жителя, 1976 року народження. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

За інформацією прес-офіцера Сімферопольського міського управління міліції Олесі АНУФРІЄВОЇ, затриманому 33 роки, він – громадянин Росії, житель Махачкали. До кримської столиці він приїхав у гості до дівчини. 8 травня пара гуляла містом, вечеряла й випивала в барі. Пізно ввечері молоді люди зустрілися в центрі міста з компанією місцевих жителів, які були напідпитку.

«Сімферопольці почали ображати хлопця, торкнувшись його національності, в ньому розбурхалася «гаряча південна кров», він дістав ніж, який носив при собі й завдав кривднику численні ножові поранення в ділянку грудей і живота, після – кинувся тікати», – розповіла прес-офіцер.

Шоковані очевидці негайно повідомили про те, що сталося в міліцію. На місце події був негайно направлений автопатруль зі співробітниками ПМОП «Беркут». Зловмисника було затримано за гарячими слідами співробітниками спецпідрозділу. Правоохоронці доставили підозрюваного в Центральний райвідділ міліції Сімферополя.

Наразі проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Ведеться слідство.