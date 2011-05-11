У Криму 15-річний підліток помер від алкогольної інтоксикації

16:29, 11 травня 2011
Суспільство
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Вживав алкоголь кілька днів поспіль

У Криму 15-річний підліток помер у результаті алкогольної інтоксикації організму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС в Криму.

Неповнолітній вживав алкоголь кілька днів поспіль. Його тіло було знайдене в будинку його приятеля у ніч на 9 травня. Підліток помер уві сні. Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку.

 

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