«Як розвивати подієвий туризм в Україні?» - прес-конференція в УНІАН

18 травня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як розвивати подієвий туризм в Україні?». Учасники: Вікторія Лисична – заступник Міністра культури України, Володимир Янченко – організатор Міжнародного фестивалю «Київська Русь XIII століття», Юрій Нестеряк – виконавчий директор Фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка, Дмитро Мухарський - народний артист України. Також очікуються представники клубу історичної реконструкції «Ярь-Турь», учасники історичних фестивалів. У списку можливі доповнення. Телефон для акредитації ЗМІ: 044 461 99 37, 099 545 18 84.

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