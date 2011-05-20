Завтра у Київській області - майже 30°

Завтра в Україні збережеться тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 21 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, а вдень місцями і в південній частині та Приазов`ї короткочасний дощ, гроза. Вітер в західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с; на решті території північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 24-29°, в Криму 19-24°; в горах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°. У столиці також без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

20 травня температура води в Чорному та Азовському морях 15-20°; в Дніпрі біля Києва 17°.