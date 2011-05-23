Син забив батька через 100 гривень

У селищі Золочів Харківської області син побив батька до смерті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловіка з численними травмами лікарі «швидкої» привезли з місця мешкання. За словами родички, його побили невідомі. Увечері того ж дня чоловік помер.

За підозрою у скоєнні злочину було затримано сина померлого – безробітного 26-річного місцевого жителя. Встановлено, що син побив батька, коли той відмовився дати йому 100 грн. З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілого, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Підозрюваний утримується в ізоляторі тимчасового тримання Дергачівського райвідділу міліції.