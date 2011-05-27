У Чернігові відкрилася виставка японської культури

У Національному історико-архітектурному заповіднику "Чернігів стародавній" відкрилася виставка, присвячена традиціям японської культури.

Як повідомив УНІАН вчений секретар заповідника Сергія ЧЕРНЯКОВ, в експозиції представлені твори найвідоміших сучасних японських митців, лідерів японської каліграфічної школи і традиційна японська лялька.

"Чернігівці мають змогу ознайомитися з традиційною японською культурою. А загалом виставка організована на підтримку (насамперед, моральну) постраждалої від землетрусу країни", - пояснив С.ЧЕРНЯКОВ.

У відкритті виставки взяли участь представники Українсько-Японського центру, які провели майстер-класи зі створення орігамі та каліграфії.

Виставку організували Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній", Національний художній музей та Українсько-Японський центр.