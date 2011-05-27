Пенсіонер вбив родину і себе, бо «збожеволів від цього життя»

Пенсіонер, колишній працівник МВС, який вчора розстріляв у Донецьку родичів і наклав на себе руки, у своїй передсмертній записці написав, що «збожеволів від цього життя».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні нагадали, що вчора о 12.40 в чергову частину ГУ МВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в Київському районі м. Донецька на одній з вулиць чутні постріли. На місце події виїхало керівництво обласного і міського управлінь міліції, туди ж були направлені бійці спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл».

Увійшовши до двору двоповерхового приватного будинку, співробітники міліції знайшли тіло дівчини 1986 року народження з вогнепальними пораненнями спини, яка виявилася внучкою 70-річного власника будинку, пенсіонера МВС, колишнього викладача Донецького юридичного інституту (вийшов на пенсію в 1996 р. у званні підполковника міліції).

Сам пенсіонер забарикадувався в будинку, відповівши відмовою співробітникам міліції добровільно здатися. Міліцією було ухвалене рішення про штурм будинку. Увірвавшись до оселі, спецназівці побачили окрім мертвого господаря, який встиг під час штурму покінчити життя самогубством, ще два трупи його близьких родичів – дружини і чоловіка доньки. Саму дочку з пораненням руки госпіталізували.