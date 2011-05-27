Хворий на галюцинації зарізав трьох людей

У Сакському районі Криму 21-річний кримчанин зарізав трьох осіб і тяжко ранив ще двох.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Кримської міліції.

Затриманий молодик заявив, що “боровся з монстрами”.

Як пояснив затриманий, напередодні він уживав лікарські препарати, запиваючи їх великою кількістю енергетичних напоїв і пива. До того ж він як допінг використав спрей, який придбав у магазині курильних сумішей.

Трагедія сталася на базі відпочинку, відпочиваючих там практично не було, - тільки службовий персонал і співвласники.

21-річний кримчанин приїхав у гості до своєї сестри, яка була дружиною одного із співвласників бази відпочинку. Хлопець 26 травня поїхав до Євпаторії, звідки повернувся близько четвертої години ранку «у дикому стані». «Через виниклі галюцинації молодик, озброївшись кухонним ножем, відправилася на полювання, у результаті якого постраждали чотири особи з обслуговуючого персоналу і співвласник бази відпочинку», - зазначається в прес-релізі.

Перший напад був скоєний на 42-річного працівника бази, який отримав удар ножем у живіт. Наступні жертви одержали смертельні поранення. 25-річного хлопця, який, мабуть, тікав, нападник наздогнав на вулиці, де втікач одержав більше десяти ножових поранень у спину. Увірвавшись до кімнати 35-річного службовця бази відпочинку, молодик накинулася на чоловіка і завдав йому різану рану в ділянку живота. Після цього він пробрався до будинку співвласника бази відпочинку, громадянина Росії, і перерізав йому горло, коли той спав.

Коли ж брат дістався до рідної сестри та її малолітньої дитини, свояк, разом з 41-річним помічником, спробували втихомирити неадекватного хлопця, що їм через певний час і вдалося зробити.

41-річний чоловік постраждав, одержавши проникаюче поранення грудної клітки зліва і поранення черевної порожнини. До моменту, коли приїхали співробітники міліції, працівники бази відпочинку утримували хлопці.

Порушено кримінальну справу за фактом вбивства, ведеться слідство.