Кількість померлих від огірків досягла 10

Кількість померлих від зараження кишковою паличкою в Німеччині досягла десяти осіб.

Джерелом інфекції влада вважає огірки, привезені з Іспанії.

Загалом захворіли 276 осіб, переважно в Гамбурзі, але випадки зараження відмічені також в Швеції, Данії, Нідерландах і Великобританії. В інших країнах Євросоюзу санітарні служби перевіряють овочі, що надійшли з Іспанії.

Ускладнена форма кишкової палички вражає нирки і впливає на центральну нервову систему. Особливу групу ризику склали немолоді жінки.