Кількість померлих від огірків досягла 10
03:20, 29 травня 2011Суспільство
5739 0
У цілій Європі триває перевірка
Кількість померлих від зараження кишковою паличкою в Німеччині досягла десяти осіб.
Джерелом інфекції влада вважає огірки, привезені з Іспанії.
Загалом захворіли 276 осіб, переважно в Гамбурзі, але випадки зараження відмічені також в Швеції, Данії, Нідерландах і Великобританії. В інших країнах Євросоюзу санітарні служби перевіряють овочі, що надійшли з Іспанії.
Ускладнена форма кишкової палички вражає нирки і впливає на центральну нервову систему. Особливу групу ризику склали немолоді жінки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter