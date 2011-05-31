Де хочуть жити українські студенти

Більшість молодих людей задоволені тим, що живуть у своїй країні.

Такий висновок зробили експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», проведеного в Україні, Росії, Польщі й Казахстані.

У переданих УНІАН результатах дослідження наголошується, що молоді люди кожної з держав задоволені тим, що живуть у своїй країні. У Казахстані міняти місця проживання не має наміру майже кожен другий (48,6%), серед поляків таких більш як третина (37,6%), жити в іншій країні не бажає трохи менш третини росіян (31,1%) і 29,1% українців.

Далі переваги розділилися таким чином: серед українських студентів 16,2% опитаних хотіли б жити у США, а кожен шостий (15,6%) для життя обрав би Велику Британію. Жити в США хотіли б 16,7% росіян, а 14,7% віддали б перевагу Німеччині. Поляки другу позицію віддали Великій Британії (12,8%), трохи менше респондентів (12,4%) зупинили свій вибір на США. Серед казахів кожен десятий (10,7%) вважав би за краще жити в США, трохи менше студентів (9,3%) виїхали б до Великої Британії.

Коментуючи результати дослідження, керівник делегації Європарламенту парламентського комітету із співпраці ЄС-Україна Павло КОВАЛЬ відзначив, що сучасне молоде покоління має в майбутньому безліч перспектив. «В Україні перехідний період породив нове покоління молодих людей, які ніколи не зустрічалися з тією реальністю, в якій жили їхні батьки. Їх часто зображають як «природних переможців» переходу, готових сприймати нові ідеї і здатних підлаштовуватися під нові умови. У них багато перспектив у майбутньому, оскільки вони – піонери в суспільстві, що переродилося», - сказав євродепутат.

За його словами, їх гнучкість, відвертість, мобільність і здатність долати перешкоди, а також їх комунікативний потенціал може надати серйозну підтримку соціальним й економічним реформам.

«Та все ж, бути піонером – це передбачає особливі ризики і створює відчуття невпевненості, яке може вилитися в озлобленість і пасивність. Сильні цінності, добра кваліфікація, фізичне здоров'я і підтримка ініціатив можуть допомогти уникнути цих небезпек і підвищити рівень участі молоді в житті суспільства», - відзначив П.КОВАЛЬ.

Він наголосив, що активна участь у суспільному житті регіону, де майбутнє економічне зростання значно залежить від людських ресурсів і де громадянське суспільство і демократія все ще розвиваються, може дати серйозний поштовх для фундаментальних змін в Україні.

«З упевненістю можна сказати одне: ми не можемо недооцінювати роль молоді в демократії», - переконаний європарламентарій.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 5155 студентів у 22-х вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсягу дане дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.