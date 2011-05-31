ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток

15:45, 31 травня 2011
Суспільство
2110 0

Угоду підписали Фюлє та Клюєв

Стефан ФЮЛЄ
ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у підписаній сьогодні угоді про фінансування за проектом "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II".

Угоду підписали комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Під час брифінгу після підписання документа комісар ЄС, зокрема, зазначив, що питання гарного управління державою пов`язані не лише з реформами на національному рівні, але також із залученням людей до управління та з урахуванням думок громадян.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ зазначив, що в рамках цієї угоди місцеві органи влади надаватимуть пропозиції проектів для фінансування у спеціально створеній комісії, яка обиратиме найкращий з них. Перший віце-прем`єр зазначив, що вже під час реалізації першої стадії угоди було запропоновано кілька цікавих проектів, передусім у сфері енергозбереження та енергоефективності, а також у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, А.КЛЮЄВ зазначив, що можуть пропонуватися проекти, спрямовані на вирішення інших проблем місцевого самоврядування, покращення систем водопостачання та водовідводу, прибирання території.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter