У парадах до Дня Незалежності візьмуть участь 10 тис. військових

У парадах до 20-ї річниці Незалежності України в шести містах візьмуть участь майже 10 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра оборони України Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ, поінформували УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

«До участі у парадах військ у містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, містах Львові та Вінниці буде залучено майже 10 тис. військовослужбовців, близько 500 одиниць озброєння та військової техніки, 36 літаків, 12 вертольотів, 14 військових кораблів і катерів», - сказав він.

Також, додав В.МОЖАРОВСЬКИЙ, окремі зразки озброєння та військової техніки будуть виставлені для огляду. Озброєнням та військовою технікою будуть представлені практично усі види та роди Збройних сил, сказав він.

При цьому перший заступник міністра оборони повідомив, що зараз триває підготовка особового складу, екіпажів, обслуг бойової техніки, яка буде брати участь у парадах.

«Ми шукаємо можливості зменшити фінансові витрати і вкластися в той фінансовий ресурс, який передбачений на державним бюджетом, а це – 56 млн. грн.», – наголосив В.МОЖАРОВСЬКИЙ.