В Одесі починаються українсько-американські навчання Сі Бриз – 2011

Сьогодні в Одесі розпочинається двостороннє навчання Військово-морських сил України та Військово-морських сил США із запрошенням представників флотів інших країн “Сі Бриз - 2011”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, тема навчання, яке проходитиме в дусі програми “Партнерство заради миру” і триватиме до 18 червня, полягає у плануванні та проведенні міжнародної миротворчої операції.

У ході “Сі Бриз – 2011” представники 17 країн світу - Азербайджану, Алжиру, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Данії, Канади, Кенії, Македонії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Туреччини, США, України, Франції та Швеції – відпрацьовуватимуть дії багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної миротворчої операції.

Навчання складатиметься з чотирьох етапів:

I етап – розгортання сил (3-6 червня);

II етап – базова підготовка, злагодження миротворчих сил (7–12 червня), у ході якого екіпажі кораблів проведуть тренування по зв’язку, навчання з боротьби за живучість, тренування сил берегового компонента на навчальних місцях за миротворчою тематикою, стрибки з парашутом з вертольотів та літаків, підводні спуски водолазів, польоти авіації;

III етап – проведення миротворчої операції багатонаціональним контингентом (13–17 червня). Під час операції сили морського компонента проведуть тактичні навчання з виконанням бойових стрільб, висадкою морського десанту, ембаргові операції, опитування цивільних суден, затримання суден-порушників. Сили спеціальних операцій проведуть спеціальні дії з визволення заручників які захоплені піратами та знаходяться на судні. Сили берегового компонента проведуть миротворчу операцію в складі двох тактичних груп, з висадкою морських та повітряних десантів. Сили авіаційного компонента проведуть повітряну розвідку, повітряні перевезення та бойове десантування особового складу, забезпечать проведення пошуково-рятувальних дій та медичну евакуацію;

IV етап – згортання сил, підбиття підсумків.

Загалом від України до навчання планується залучити до 1200 військовослужбовців (без урахування чисельності екіпажів кораблів та літаків), до 90 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки.

Від Збройних сил США будуть залучені 1 крейсер, 1 рятувальне судно, група водолазів, літак Р-3 Оріон, батальйон морської піхоти (425 чоловік) з автомобільною технікою, офіцери штабу батальйону та штабу навчання.