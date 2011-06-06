Під Кременчуком горить ліс
15:49, 06 червня 2011Суспільство
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Пожежа низова, але в будь-який момент можуть виникнути проблеми
Під Кременчуком, в районі села Недогарки (Полтавська обл.), горить 1 га лісу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кременчуцького міського управління МНС, на місце пожежі кинуті всі можливі сили міськуправління МНС.
За попередніми даними пожежа низова, але в будь-який момент може перейти вгору і тоді його гасіння буде дуже складним.
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