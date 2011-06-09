У Львові трамвай зійшов з рейок і збив опору мосту

Сьогодні у Львові на вулиці Княгині Ольги перед мостом зійшов з рейок трамвай №3.

Як повідомив УНІАН заступник директора з руху ЛКП «Львівелектротранс» Олег БІЛОКУРИЙ, ніхто не постраждав.

«Трамвай зійшов з рейок та в’їхав в опору, внаслідок чого вона впала. Ніхто не постраждав. Зараз забиратимемо опору і плануємо найближчим часом відновити рух трамваїв. Причини сходження трамваю з рейок будемо встановлювати. Також доведеться поставити нову опору», - зазначив О.БІЛОКУРИЙ.