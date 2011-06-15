Євро на міжбанку знову пішло вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9865/7,9895 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – до 0,2861/63, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4720/11,4795. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4371/73 (вівторок — 1,4455/57).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом – 7,9880.