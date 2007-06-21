Показник ВВП, який малює уряд, це ще не показник рівня життя населення

Секретаріат Президента вважає міфічними заяви уряду щодо зростання ВВП України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

«Міфічне зростання ВВП на 10-12% на сьогодні має зворотний бік», - сказав він.

За його словами, необхідно подивитися також показники на зростання житлово-комунальних тарифів, тарифів на транспорті, в інших галузях, на зростання вартості пального.

«Тобто, у нас виникає питання: ВВП співпадає з цими темпами зростання чи ні, або економічний блок (уряд - УНІАН) малює для себе те ВВП, яке хоче показати, а в реальності населення і громадяни одержують зовсім інші показники в кишені і в побутовому виразі», - сказав В.БОНДАР.

Він також зазначив, що якщо ВВП виросло за рахунок зростання виробництва великих підприємств, то це зростання відчули тільки власники цих підприємств, одержавши великі доходи, а решта населення - навпаки, відчула підвищення цін і вартості життя.

«Показник ВВП, який малює уряд, це ще не показник реального рівня життя населення», - зазначив В.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН. зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становить 7,9%, в травні - 7,7%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-травень становить 232,509 млрд. грн., за травень - 51,892 млрд. грн. Індекс-дефлятор ВВП в січні-травні становив 115,1%

Довідка УНІАН. При формуванні Державного бюджету на 2007 рік Кабмін керувався прогнозом показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію - 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні в 2007 році становитиме 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становило 7,1%, промислове виробництво збільшилося на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року становить 11,6%.