Показник ВВП, який малює уряд, це ще не показник рівня життя населення
Аргументи з Секретаріату Президента
|Віктор Бондар
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.
«Міфічне зростання ВВП на 10-12% на сьогодні має зворотний бік», - сказав він.
За його словами, необхідно подивитися також показники на зростання житлово-комунальних тарифів, тарифів на транспорті, в інших галузях, на зростання вартості пального.
«Тобто, у нас виникає питання: ВВП співпадає з цими темпами зростання чи ні, або економічний блок (уряд - УНІАН) малює для себе те ВВП, яке хоче показати, а в реальності населення і громадяни одержують зовсім інші показники в кишені і в побутовому виразі», - сказав В.БОНДАР.
Він також зазначив, що якщо ВВП виросло за рахунок зростання виробництва великих підприємств, то це зростання відчули тільки власники цих підприємств, одержавши великі доходи, а решта населення - навпаки, відчула підвищення цін і вартості життя.
«Показник ВВП, який малює уряд, це ще не показник реального рівня життя населення», - зазначив В.БОНДАР.
Як повідомляв УНІАН. зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становить 7,9%, в травні - 7,7%.
Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-травень становить 232,509 млрд. грн., за травень - 51,892 млрд. грн. Індекс-дефлятор ВВП в січні-травні становив 115,1%
Довідка УНІАН. При формуванні Державного бюджету на 2007 рік Кабмін керувався прогнозом показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.
Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію - 10,7%.
За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні в 2007 році становитиме 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.
За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становило 7,1%, промислове виробництво збільшилося на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року становить 11,6%.