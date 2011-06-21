Кабмін «знайшов» дві з чотирьох зниклих картин Глущенка

Кабінет міністрів України 21 червня повернув картини українського імпресіоніста Миколи Глущенка «У риболовецькому колгоспі» і «Вітрила на морі» Національному художньому музею України.

Про це УНІАН повідомив директор НХМУ Анатолій МЕЛЬНИК.

Перед тим, 17 червня, на веб-сайті УНІАН було розміщено публікацію «У Кабміні завівся крадій картин?» .

Як повідомлялося, за даними НХМУ, з Кабміну зникли 4 картини М.Глущенка «У риболовецькому колгоспі» і «Вітрила на морі», «Село біля річки», «Дніпровські далі», які були передані Кабміну на тимчасове експонування ще в 2001 році. Водночас директор господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну Юрій ГУРИЦЬКИЙ заявляв, що у 2004 році дві картини - «У риболовецькому колгоспі» та «Вітрила на морі» - було повернуто музею. При цьому Ю.ГУРИЦЬКИЙ, за словами А.МЕЛЬНИКА, надав копію акта про передачу картин, яка виявилася підробкою.

Щодо двох інших картин М.Глущенка - «Дніпровські далі» та «Село біля річки», які теж перебувають у Кабміні, то працівники музею сумніваються в їхній автентичності. Проте в Кабміні наполягають, що це оригінали.

За словами А.МЕЛЬНИКА, Кабмін з НХМУ погодилися на створення спільної експертної комісії, яка й визначить, чи це картини М.Глущенка.