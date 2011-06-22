Скільки товару без мита пускати через кордон?

Державна митна служба України виступає проти збільшення суми товарів, що ввозяться до України безмитно, з 200 євро до 2000 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК, коментуючи пропоновану в Митному кодексі норму про безмитне ввезення громадянами України товарів на суму до 2 тисяч євро.

На думку І.КАЛЕТНІКА, збільшення вартості товарів, не оподатковуваних митом при ввезенні до України, може призвести до суттєвого скорочення надходжень від митних зборів до держбюджету.

«Нам необхідно дуже уважно прорахувати загрози, які виникнуть у разі ухвалення цієї норми. Ми можемо собі уявити, що організовуватимуться групи громадян, наприклад, 5 осіб в одному мікроавтобусі зможуть безмитно перемістити через кордон товару на суму 10 тисяч євро», - відзначив голова Дежмитслужби і додав: «Ми обрахували, що зниження надходжень до бюджету може скласти близько 3 млрд. грн. на рік».

І.КАЛЕТНІК переконаний, що 200 євро - достатня сума для обмеження обсягу товарів, що ввозяться до України безмитно.

У свою чергу, голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННІК вважає, що питання збільшення суми вартості товарів, не оподатковуваних митними зборами, є дискусійним. «Те, що 200 євро - це дуже мало, не викликає сумнівів, але, на скільки цю суму слід збільшувати, - можна обговорювати», - відзначив він.

На думку народного депутата Сергія ТЕРЬОХІНА, сума в 2000 євро є необґрунтовано завищеною. Він вважає, що така висока сума дозволить ввозити до України величезну кількість товарів безмитно, що негативно позначиться на економіці країни.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Митного кодексу. Серед змін є норма, яка передбачає, що товари, сумарна вартість яких не перевищує 2 000 євро і які переміщуються громадянами України через кордон України в ручній поклажі або в супроводжуваному багажі не більше одного разу на 10 днів, звільняються від оподаткування.