У Львові чекають провокацій

Правопорядок у Львові сьогодні забезпечуватиметься лише силами міської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Будуть сили лише львівського міськуправління», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він зазначив, що ніякого особливого режиму забезпечення порядку в місті вводити не планується.

При цьому, за словами міністра, у разі виникнення будь-яких провокацій міліція Львова буде здатна відреагувати на ситуацію.

«Провокацій очікують, звичайно, без сумніву. Але у Львові відпрацьовуватиме лише львівська міліція», - сказав А.МОГИЛЬОВ.