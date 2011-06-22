У Львові чекають провокацій
11:10, 22 червня 2011Суспільство
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...але додаткові сили МВС задіювати не буде
Правопорядок у Львові сьогодні забезпечуватиметься лише силами міської міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.
«Будуть сили лише львівського міськуправління», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
Він зазначив, що ніякого особливого режиму забезпечення порядку в місті вводити не планується.
При цьому, за словами міністра, у разі виникнення будь-яких провокацій міліція Львова буде здатна відреагувати на ситуацію.
«Провокацій очікують, звичайно, без сумніву. Але у Львові відпрацьовуватиме лише львівська міліція», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
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