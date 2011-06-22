На Одещині розбився літак
21:21, 22 червня 2011Суспільство
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Сьогодні на полі неподалік від села Олексіївка Котовського району зазнав аварії однопілотний літак «Бекас», який виконував обробку сільгоспугідь гербіцидами.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС в Одеській області.
Загинув 62-річний пілот.
Фахівці вивчають причини і обставини падіння літака і загибелі професійного пілота, зазначається у повідомленні.
«Поки можна тільки констатувати той факт, що літак виконував обробку сільгоспугідь в умовах сильних поривів вітру», - додала співробітник прес-служби УМНС Майя ГРИНЬКО.
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