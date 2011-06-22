Представники Гурвіца вважають арешт Смоляра політично вмотивованим

Сьогодні Приморський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого обласної прокуратури про продовження терміну утримання під вартою екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуарда СМОЛЯРА, затримано 17 червня після допиту в прокуратурі Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам і дружині Е.СМОЛЯРА, яких бійці спецпідрозділу «Сокіл» не допустили в зал засідання, адвокат затриманого Ігор КРЕМНЬОВ.

Разом з тим він відмовився від коментарів з приводу причин раптових вигуків підсудного, які почули в коридорі журналісти.

Через чверть години після початку судового засідання Е.СМОЛЯРА вивели через задній хід з будівлі суду і відвезли в тонованому мікроавтобусі.

Дружину Е.СМОЛЯРА було поінформовано, що термін утримання її чоловіка під вартою продовжено на 3 доби, наступне засідання суду відбудеться 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, минулого четверга Е.СМОЛЯРА запросили до облпрокуратури як свідка по одному з розслідуваних справ, але з прокуратури він вже не вийшов. За словами адвоката І.КРЕМНЬОВА, щодо Е.СМОЛЯРА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Україні.

Представники команди екс-мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА розцінюють це як черговий акт зведення рахунків представників партії влади з політичними опонентами.