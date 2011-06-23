Доступ туристів у Чорнобильську зону знову заборонений

Міністерство надзвичайних ситуацій заявляє, що суд оцінить законність наказу МНС про доступ туристів на Чорнобильську атомну електростанцію.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

У МНС зазначили, що на сьогоднішній день поїздки, які здійснювалися з ознайомчою метою через туристичних операторів до зони відчуження, призупинені.

Це пов’язано з тим, що Генеральна прокуратура подала протест на наказ МНС, яким було затверджено порядок відвідування зони відчуження. Цей порядок визначав правила відвідування Чорнобильської зони, маршрути, за якими пересувалися відвідувачі, що їхали з ознайомчою метою, час перебування у зоні, зовнішній вигляд тощо.

МНС вважає свій наказ законним, оскільки він був зареєстрований у Міністерстві юстиції та був погоджений низкою зацікавлених органів влади, а саме Службою безпеки України, Міністерством охорони здоров’я, Державною інспекцією з ядерного регулювання, Міністерством закордонних справ.

“Остаточне рішення у цій справі ухвалить суд. Його рішення і буде обов’язковим до виконання для сторін суперечки”, – йдеться у повідомленні прес-служби МНС.

У прес-службі додали, що зараз технічні поїздки до зони тривають: журналісти, науковці та інші мають право їздити для здійснення своєї професійної діяльності.

В Чорнобильській зоні радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують нормативних значень.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура опротестувала наказ Міністерства надзвичайних ситуацій про спрощений доступ туристів на Чорнобильську АЕС.

Як пише газета «Сегодня», з 22 червня в`їзд для охочих побувати з екскурсією на цій АЕС перекритий.

За інформацією джерела у міністерстві, Генпрокуратура опротестувала наказ МНС від квітня нинішнього року, що спрощує доступ екскурсантам на станцію, і його дію припинили.

На даний момент діє попередній порядок доступу: за 10 днів, а для іноземців - за 2 тижні потрібно подати заявку на екскурсію, її розглянуть, і або задовольнять, або відмовлять у відвідуванні. За словами джерела, спрощений явочний порядок відвідання ЧАЕС з реєстрацією на вході і виході з КПП призвів до черг, через що люди перебували у зоні більше часу, одержуючи зайву дозу опромінювання.