Четверо жителів Донецька вивели ”в тінь” 160 мільйонів гривень

У Донецькій області працівниками підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю викрито конвертаційний цетр, через який було виведено "в тінь" понад 160 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до цього злочину були причетні чотири жителі Донецька, які у 2006 році створили фіктивні товариства з обмеженою відповідальністю і через їхні розрахункові рахунки незаконно здійснили безтоварні фінансові операції на вказану суму.

Донецькою обласною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).