Тігіпко: Україна і Сербія почали консультації щодо ЗВТ

Україна і Сербія почали консультації щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО під час бізнес-форуму «Україна-Сербія», що відбувся 24 червня в Сербії, повідомила УНІАН прес-служба партії «Сильна Україна».

«Створення зони вільної торгівлі спрямоване на збільшення обсягів взаємної торгівлі та інвестицій», – наголосив С. ТІГІПКО.

За його словами, зростанню співпраці між двома країнами сприятиме майбутній вступ Сербії до СОТ і приватизація державних підприємств у цій країні, в якій зможуть взяти участь українські підприємці.

Віце-прем`єр також зазначив, що ключовим чинником розвитку економік двох країн є ухвалення законодавства, спрямованого на покращення інвестиційного клімату. Зокрема, уряд України зараз працює над законопроектами щодо зменшення розміру єдиного соціального внеску, що дозволить зменшити податкове навантаження на заробітну плату. Також найближчим часом передбачається ухвалення законодавства, спрямованого на підтримку ІТ-індустрії.

За словами С.ТІГІПКА, зараз у сфері програмування зайнято близько двохсот тисяч українців, а обсяг експорту програмної продукції досягає одного мільярда доларів. «Ухвалення законодавства, спрямованого на підтримку ІТ-галузі, і зниження податкового навантаження на компанії здатне збільшити експорт програмного забезпечення з України до 4-5 мільярдів доларів на рік», – наголосив він.

***Діловий форум «Україна-Сербія» було організовано ВГО «Реформаторський клуб» і сербським діловим клубом Prevrednik («Підприємець»).